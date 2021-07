publicidade

O Banrisul repassou R$ 3 bilhões em operações de crédito para o agronegócio durante o Ano-Safra 2020/2021, encerrado em 30 de junho. O volume é 30% superior ao do ciclo anterior e se tornou o maior da história. O banco lança seu Plano Safra 2021/2022 no dia 8 de julho, às 8h30, com transmissão on-line pelo YouTube.