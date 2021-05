Biotrigo promove live nesta quinta-feira

publicidade

A empresa Biotrigo Genética promove na próxima quinta-feira, às 8h30, o primeiro Webinar Mais Trigo na Metade Sul, com transmissão ao vivo pelo seu canal no YouTube e página no Facebook.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo seu site.

O objetivo do evento é discutir os desafios e as oportunidades da cultura no Sul do Estado, que tem se desenhado como uma nova fronteira agrícola em contraposição à soja e ao arroz.

Entre os palestrantes está o engenheiro agrônomo e mestre em Produção Vegetal (UPF), Luiz Gustavo Floss; o gerente de experimentação da Biotrigo Genética, Giovani Facco; e o Supervisor comercial da Biotrigo Genética, Jeferson Rocha.