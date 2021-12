BNDES pedirá auditoria anual para cadeia de abate de bovinos

publicidade

O BNDES anunciou que vai exigir, para contratos com pedidos de financiamento protocolados a partir do dia 3 de janeiro de 2022, uma auditoria anual e independente para comprovar que todos os fornecedores da cadeia produtiva de abate de bovinos cumprem os requisitos socioambientais, entre os quais não estarem incluídos na lista de áreas embargadas do Ibama e não terem sido condenados por infrações relacionadas ao desmatamento. Caso os procedimentos socioambientais não forem cumpridos, as operações estão sujeitas ao vencimento antecipado e multa contratual.