Brasil confirma primeiros casos de gripe aviária de alta patogenicidade

O Ministério da Agricultura confirmou, na tarde desta segunda-feira, o primeiro caso de influenza aviária (H5N1) no Brasil. A doença foi identificada em duas aves marinhas silvestres encontradas no Espírito Santo, uma no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, ambas na região litorânea.

Os animais da espécie Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando) foram resgatados ainda na quarta-feira passada, após notificação recebida pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica.

De acordo com o Mapa, a notificação da infecção pelo vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves silvestres não afeta a condição do Brasil como país livre da doença. “E os demais países membros da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) não devem impor proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros”, informa a pasta.

