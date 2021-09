Brasil exporta 583 mil toneladas de arroz no atual ano-safra

publicidade

As exportações brasileiras de arroz (base casca) totalizaram 583.835 toneladas, superando as importações em 64.727 toneladas no período de março a agosto (que corresponde ao primeiro semestre do ano-safra do grão), segundo dados divulgados ontem pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz). Somente em agosto foram exportadas 114,5 mil toneladas para 75 países. Os principais importadores do arroz brasileiro foram Gâmbia, Nicarágua, Países Baixos, Peru e Venezuela.

Segundo o diretor de Assuntos Internacionais da Abiarroz, Gustavo Trevisan, o resultado das vendas externas poderia ter sido melhor no período se o setor não estivesse sendo prejudicado pela falta de contêineres e pelo alto custo dos fretes. Com a pandemia de covid-19, assinala, houve um forte aumento do comércio global, o que desajustou os mercados, com forte impacto no transporte marítimo e na oferta de contêineres.