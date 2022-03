BSBIOS recebe certificados em Gestões Ambiental e de Saúde e Segurança

publicidade

A BSBIOS, produtora de biosiel, recebeu as certificações ISO 14001 e ISO 45001 em suas unidades industriais de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e de Marialva, no Paraná. A ISO 14001 é referente ao Sistema de Gestão Ambiental, reconhecendo a qualidade da estrutura da empresa em relação à proteção do meio ambiente, enquanto que a ISO 45001 certifica o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Ambas têm reconhecimento internacional e foram recebidas depois de auditoria externa do organismo certificador Bureau Veritas Quality International (BVQI).