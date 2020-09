Câmara concede título a Alfonsin de cidadão emérito de Porto Alegre

publicidade

Especialista em Direito do Agronegócio, o advogado Ricardo Barbosa Alfonsin receberá o título de cidadão emérito de Porto Alegre. A homenagem, proposta pelo vereador Idenir Cecchim, foi aprovada em sessão virtual da Câmara Municipal, quarta-feira. A solenidade será marcada quando as atividades do Legislativo voltarem à normalidade. Natural da capital, Alfonsin preside a Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/RS.