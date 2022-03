Canadá autoriza compra de carne bovina e suína do Brasil

publicidade

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou nesta segunda-feira que o Canadá autorizou o início da importação de carne bovina e suína in natura de origem brasileira. “É uma notícia muito boa para os frigoríficos, que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país”, comemorou Tereza Cristina, que passou o dia no país da América do Norte negociando acordos comerciais, inclusive para a compra de potássio dos canadenses.

De acordo com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Orlando Leite Ribeiro, é possível estimar exportações de carne bovina e suína para o Canadá no valor de 150 milhões de dólares por ano. A abertura do novo mercado, esclarece a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), no momento é para estabelecimentos sob inspeção federal localizados em Santa Catarina.

Com a inclusão dos itens para o Canadá, o Brasil ultrapassou a marca de 200 novos mercados de exportação para produtos agropecuários abertos desde 2019.