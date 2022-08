Caravana Embrapa 2022 encerra ciclo no RS com evento em Pelotas

publicidade

Após passar pelas cidades de Santa Maria, Três de Maio e Passo Fundo desde 26 de julho, a Caravana Embrapa 2022 encerrou as atividades no RIo Grande do Sul nesta terça-feira. O último encontro ocorreu na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, cidade que contou com 130 das 800 pessoas que participaram das palestras sobre uso racional de fertilizantes no Estado.

O coordenador das Caravanas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Fabiano De Bona explica que a ideia das caravanas é cobrir vários polos do Brasil. Especificamente sobre a edição deste ano, as atividades visam aumentar a eficiência no manejo e com os resultados da aplicação de fertilizantes. “Os técnicos se sentiram privilegiados pela caravana estar chegando aos produtores e pela transferência direta de conhecimento. Então podemos dizer que ela foi um grande sucesso no RS”, avalia.

A capacitação foi diferenciada para cada região. Em Santa Maria, o trabalho teve como foco o uso de fertilizantes na produção de arroz. Em Três de Maio e em Passo Fundo, as palestras basearam-se no cultivo de grãos. Já em Pelotas o conhecimento foi direcionado à produção familiar de tabaco, de pastagem e de frutas. “A caravana ensina o pequeno produtor a fazer bom uso dos fertilizantes e a poupar dinheiro, refletindo-se em custo menor ao consumidor", completa.

A abertura do encontro de Pelotas ficou por conta do extensionista da Emater Ronaldo Maciel, que falou sobre as áreas plantadas na região. Em seguida, foram tratados assuntos como planejamento agrícola, boas práticas para uso eficiente de fertilizantes e insumos, agricultura digital e manejo do solo para sustentabilidade agrícola. A tarde de campo, programada em uma propriedade na Colônia Osório, teve de ser cancelada em função do clima instável, mas os participantes a conheceram por fotos e vídeos.

O produtor rural que receberia o dia de campo é Murilo Schwanke Neitzke, que participou do ecento com a esposa Lavínia Tim Schneider. O casal trabalha com gado de leite, pastagem e milho para silagem, além de possuir uma área de 1.6 hectare onde usa irrigação no verão. “ O fertilizante entra como carro chefe na propriedade pois temos uma área de terra pequena. Trabalhamos bastante com ureia, que é o nitrogênio, principalmente para as pastagens”, conta.

Neitzke ainda trabalha com pastoreio rotativo e, na produção de milho, costuma adubar com cloreto e uréia também no plantio, após análise de solo. “No tempo dos meus pais não tinha como investir em adubação. Hoje, estamos com uma produção de 6 mil litros a 10 mil litros de leite por mês, trabalhando com pastoreio rotativo, irrigação e adubação, ou seja é um incremento que entrou muito bem na propriedade”, relata. Na sequência foram abordados temas como irrigação como melhoradora na adubação e perenização de pastagens como conservadora de solo e água.

A Caravana Embrapa segue com atividades em Santa Catarina a partir da próxima semana.