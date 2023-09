Caso de Gripe Aviária em mamífero é confirmado no Uruguai

publicidade

O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai (MGAP) confirmou, na última terça-feira (6), o primeiro caso de gripe aviária em um mamífero selvagem do país. O animal se trata de um leão marinho, encontrado morto em Playa del Cerro, no dia 31 de agosto. O registo foi confirmado depois das análises realizadas pela Direção Nacional de Recursos Aquáticos e pela Direção Geral de Serviços Pecuários do MGAP.

A identificação em maníferos de uma doença que costuma afetar apenas aves em mamíferos já havia ocorrido, nunca no Uruguai ou tão perto do Rio Grande do Sul. O fato de essa doença afetar mamíferos foi um dos aspectos citados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para justificar a preocupação que a organização tem de que essa doença possa representar riscos para os seres humanos.

