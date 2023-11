Casos de Esporotricose aumentam 500% na Região Metropolitana de Porto Alegre

publicidade

Os casos de esporotricose, doença transmitida por felinos a humanos, aumentaram 500% nos últimos três anos na Região Metropolitana de Porto Alegre. A informação foi divulgada pela Secretaria da Agricultura (Seapi) ontem. “Os principais hospedeiros e transmissores são os felinos, especialmente os gatos de rua ou errantes. O fungo geralmente entra no organismo por meio de ferimentos na pele, causados por arranhões ou mordidas de gatos infectados”, diz o veterinário e pesquisador do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal (IPVDF) Flávio Silveira.

Por esse motivo, IPVDF realizou o 1º Treinamento para o Enfrentamento da Esporotricose Animal. O encontro, realizado em Eldorado do Sul, reuniu estudantes, veterinários autônomos e profissionais da vigilância ambiental, da saúde ou do bem-estar animal das prefeituras da Região Metropolitana e da Capital, além de Guaíba, Eldorado do Sul, Glorinha, Gravataí e Novo Hamburgo.

O que é a esporotricose

A esporotricose é uma doença causada por fungos do complexo Sporothrix, que pode afetar tanto animais quanto seres humanos. Tradicionalmente, era associada a Sporothrix schenckii, uma espécie relacionada ao ambiente, configurando uma doença ocupacional relacionada principalmente a trabalhadores que têm relação direta com a terra sem os equipamentos de proteção necessários - tanto que era conhecida como "a doença do jardineiro".

Nas últimas três décadas, a esporotricose assumiu o posto de maior epidemia zoonótica (que é transmita dos animais para os humanos) registrada no Brasil, principalmente devido à introdução de um novo agente infeccioso. “Trata-se do Sporothrix brasiliensis, com maior capacidade de produzir efeitos graves ou fatais e que traz mudanças na cadeia de transmissão, tendo nos gatos os principais contaminados e transmissores da doença”, esclareceu Silveira.

“Desta forma, a esporotricose é geralmente transmitida de gato para gato ou de gato para humano através de arranhões ou ferimentos, quando o fungo está presente na pele do animal. É importante observar que não é uma doença que se espalha facilmente entre humanos”, completou o pesquisador.

Silveira destaca que não há motivo para pânico. “A doença pode ser tratada com sucesso em gatos e seres humanos. O tratamento é eficaz, e muitos animais se recuperam completamente. Se você suspeita que seu gato possa estar infectado, recomendamos procurar um médico veterinário para um diagnóstico adequado e tratamento”, sugeriu.