Caxias do Sul promove Dia de Campo sobre apicultura

publicidade

Caxias do Sul realiza, nesta segunda-feira, um Dia de Campo sobre apicultura. O evento, que será aberto à comunidade, ocorre na Escola Família Agrícola (Efaserra), em São Pedro da 3ª Légua, a partir das 14h. A organização é da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) em parceria com a Associação Caxiense de Apicultores (Ascap). O evento conta com apoio da Emater/Ascar – RS, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares (STR) e Efaserra.

A programação inicia com a palestra “Melhoramento e Aumento da Produção Agrícola – Polinização e Cuidados com as Abelhas”, a cargo do atual presidente da Ascap, André Menegat. A Ascap é uma associação sem fins lucrativos que promove a apicultura na região por meio de auxílio, orientação, assistência e amparo aos apicultores.

A segunda palestra terá como tema “Uso Incorreto de Agroquímicos e Mortalidade das Abelhas”. Serão abordadas as consequências ambientais e a fiscalização do uso dos defensivos, além da responsabilidade criminal no caso de uso indevido dos produtos. A palestra será ministrada pela fiscal estadual agropecuária e médica veterinária Mariana Franzoi Marcon (área animal) e pelos fiscais estaduais agropecuários e engenheiros agrônomos Maurício Santini e Altemar Magnabosco (parte vegetal).

O principal objetivo do Dia de Campo é promover condições para o equilíbrio e a sustentabilidade envolvendo apicultores, fruticultores e olericultores (produtores de hortaliças). “O evento reforça o compromisso da Smapa em levar a informação técnica aos produtores rurais, para que eles possam planejar e implementar a produção a partir de características como produtividade, eficiência e sustentabilidade”, afirma o diretor técnico de gestão da Secretaria, Fernando Vissirini Lahm dos Reis.

Em Caxias do Sul, foram produzidos 13.748 quilos de mel durante o ano de 2021. Os dados são do Serviço Municipal de Controle de Produtos Agropecuários de Origem Animal da Smapa.