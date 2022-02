CCGL antecipa valor ao associado

publicidade

A Cooperativa Central Gaúcha Ltda – CCGL vai antecipar o pagamento da participação dos seus produtores nos resultados da industrialização e comercialização do leite processado em sua fábrica. O valor total de R$ 10 milhões será distribuído em março, um mês antes do que era previsto, para todos que entregaram ininterruptamente o leite durante 2021 e que estiverem ativos no sistema CCGL até a data prevista para o efetivo pagamento. Conforme o presidente da CCGL, Caio Vianna, neste momento de dificuldades, por estiagem, as cooperativas, mais do que qualquer outra empresa, fazem a sua parte no apoio aos produtores.