A Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa/RS) arrecadou, nesta segunda-feira, R$ 870.572,00 na licitação de 27 espaços comerciais para 21 empresas, que ocorreu no auditório do entreposto de hortifrutigranjeiros. Os boxes e pontos estratégicos incluídos no certame não haviam sido disputados na licitação anterior, realizada em maio deste ano, em que a Ceasa arrecadou R$ 469,4 mil.