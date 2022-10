Cerca de metade dos contemplados na primeira fase do SOS Estiagem já sacaram benefício

publicidade

Em apenas dois dias, 47% dos contemplados na primeira fase do SOS Estiagem, auxílio pago pelo governo do Estado deste a última quinta-feira, dia 13, sacaram o valor de R$ 1 mil. Isto equivale a 6.097 dos 12.978 mil dos agricultores beneficiados pelo programa na primeira etapa, que inclui assentados da Reforma Agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas.

O apoio financeiro, oferecido com recursos do Tesouro do Rio Grande do Sul, é destinado às famílias que sofreram alto impacto da seca durante a safra 2021/2022 e que residem em municípios onde foram decretadas situação de emergência ou calamidade pública entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022.