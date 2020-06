Chuva do inverno não deve recuperar nível de reservatórios

publicidade

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) prevê que a chuva deste inverno será insuficiente para recuperar o nível dos reservatórios de água destinados à irrigação da próxima safra de arroz no Estado. “Há locais que precisam de mil milímetro de água para chegar ao nível máximo até setembro, o que dificilmente acontecerá”, afirma o engenheiro agrônomo do Irga, Ricardo Kroeff.

Em maio, houve precipitação acima da média e há previsões similares para junho e julho. Mas a meteorologista do Irga, Jossana Cera, afirma que, para reverter o déficit hídrico, precisaria chover assim até outubro. E, em agosto, as chuvas já devem diminuir. Ainda assim, ambos técnicos entendem que a chuva deve sanar parte do problema gerado pela estiagem.