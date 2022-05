CMN amplia prazo para reembolso de crédito rural de custeio de suinocultores

publicidade

A suinocultura gaúcha comemora a aprovação de resolução que eleva para até dois anos o prazo de reembolso do crédito rural de custeio destinado à atividade não explorada sob regime de integração. A decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), homologada em reunião extraordinária nesta terça-feira (10) é uma das demandas propostas pelas entidades do setor ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Na avaliação do presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), Valdecir Luis Folador, “esta providência vai ajudar os criadores a terem capital de giro para sairem da crise”. De acordo com ele, trata-se da primeira medida solicitada pelo grupo ao governo federal que foi acatada.

A expectativa é de que esta decisão alivie os efeitos da crise sobre pequenos produtores, que sofrem com o contexto de baixos preços de venda e de altos custos de produção. Ao estender o prazo de restituição do custeio, estes suinocultores ganharão mais tempo para adequar seu plantel ao novo contexto do mercado.

De acordo com a medida, os criadores terão até o dia 30 de dezembro para estabelecer financiamentos com este perfil. As contratações são limitadas a 20% dos tetos de financiamentos da atividade via Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ou sem vinculação a um programa específico.