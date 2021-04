Colheita da soja chega a 80% do cultivo

publicidade

A colheita de soja do Rio Grande do Sul avançou de 61% para 80% da área plantada em apenas uma semana, segundo o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar divulgado nesta quinta-feira. Do restante das lavouras, 18% estão em fase de maturação e 2% em enchimento de grãos.

O preço médio da saca chegou a R$ 170,90, com elevação de 2,46% em relação à semana anterior.

O diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, disse que o clima favoreceu o avanço. “Não choveu nesta semana e tínhamos maquinário para colher”, resume, acrescentando que o ritmo se intensificou principalmente na metade Sul do Estado.

Apesar disso, a safra continua atrasada. Na média histórica, a colheita chega a 89% nesta época do ano.

*Sob supervisão de Elder Ogliari