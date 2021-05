Colheita de grãos está no fim no RS

publicidade

A colheita da soja chegou a 96% da área cultivada no Estado, segundo o Informativo Conjuntural divulgado nesta quinta-feira pela Emater/RS-Ascar. Em algumas regiões, produtores que finalizaram o trabalho passaram a tratar da correção da acidez do solo e planejamento da fertilidade para o próximo ciclo. Já estão com a safra tecnicamente concluída ou muito próximas disso as regiões de Caxias do Sul, Soledade, Ijuí, Frederico Westphalen, Pelotas, Porto Alegre e Santa Rosa, entre outras.

Nas lavouras de milho, o índice de colheita atingiu 88%. Há regiões que terminaram a operação, como Erechim, e algumas mais atrasadas, como Santa Maria (80%) e Pelotas (53%).

Já a colheita do arroz chegou ao fim durante a semana. Os produtores aproveitaram os dias ensolarados para fazer terraplenagens e taipas, deixando as áreas prontas para a dessecação antes do próximo plantio.

Enquanto tratam da comercialização da safra de grãos de verão, os agricultores gaúchos preparam as lavouras de inverno, entre as quais se destaca a do trigo. O plantio deste cereal começa nos próximos dias em algumas regiões do Estado. Todas os prognósticos já feitos indicam que a área de cultivo será ampliada – alguns indicam que para mais de 1 milhão de hectares – porque o grão está valorizado.