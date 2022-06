Começa adaptação dos animais para Teste de Eficiência Alimentar

publicidade

Machos de seis criatórios, todos nascidos em 2021, participam da terceira edição do Teste de Eficiência Alimentar, realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande (UFRGS). Além dos exemplares Devon, a prova deste ano tem, pela primeira vez, a participação da raça Bravon.

Segundo a ABCDB, as duas raças serão avaliadas separadamente. Os animais já deram entrada nas instalações da Estação Experimental da Estação Experimental Agronômica (EEA), em Eldorado do Sul (RS), iniciando um período de adaptação, tanto ao espaço quanto à alimentação que será consumida nos 91 dias de confinamento. A partir do 21º dia, todos os participantes serão pesados toda vez que se dirigirem ao comedouro. A quantidade de comida também é mensurada. Além disso, todos os exemplares passarão por medições detalhadas no início, no meio e ao final da prova. Segundo o coordenador dos testes, Jaime Urdapilleta Tarouco, o objetivo é identificar animais equilibrados em todas as características, entre elas área de lombo, acabamento e eficiência alimentar.

A avaliação deve seguir até o mês de agosto, e os resultados serão divulgados durante a Expointer 2022. O médico veterinário, Lucas Teixeira Hax, diretor técnico da ABCDB, destaca a estreia do Bravon. “É uma mostra do investimento que os criadores estão fazendo no Bravon, e consideramos extremamente importante termos os números objetivos de desempenho desses animais”, diz.