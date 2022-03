Comissão de Agricultura discute armazenamento de água

publicidade

Questões da legislação ambiental do Rio Grande do Sul, que se referem ao armazenamento de água para uso pela agropecuária, foram os pontos principais de discussão da audiência pública na Comissão de Agricultura no Senado, proposta e conduzida nesta quinta-feira pelo senador Lasier Martins, em Brasília. No encontro, lideranças do setor rural pontuaram os problemas que o Estado enfrenta em razão da estiagem, com mais de 400 municípios tendo decretado situação de emergência.

“A falta de clareza nas atuais leis ambientais sobre o tema vem dificultando a expansão das tecnologias ligadas à irrigação e impedindo a redução de perdas nas lavouras”, observou o senador. De acordo com o procurador do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fábio Dallazen, o maior obstáculo para o licenciamento de reservas de água em Áreas de Preservação Permanente (APPs) é a ausência de credenciamento ambiental por parte dos produtores.

O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Eugênio Zanetti, comentou que o setor aguarda mudanças estruturantes para fazer frente aos prejuízos da seca, principalmente as que vêm sendo reivindicadas junto ao Ministério da Agricultura. "Até o momento, nada aconteceu. Seguiremos cobrando ações, e a armazenagem de água pode auxiliar”, disse.