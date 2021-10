Comitiva defende preço justo

publicidade

Uma comitiva de produtores e parlamentares ligados à agricultura familiar reiteraram a necessidade de remuneração justa para a próxima safra da fruta, que começa a ser colhida em dezembro, em audiências com o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Cesar Halum, e com o secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos Filho, do Ministério da Agricultura, ontem, em Brasília. A expectativa é que o preço mínimo possa pelo menos cobrir o custo de produção de R$ 1,34 por quilo, conforme levantamento do Dieese, uma alta de 23% em relação à última safra gaúcha.