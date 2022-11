Comitiva do Rio Grande do Sul vai a Israel para conhecer pesquisas e inovações na área agrícola

publicidade

Representantes gaúchos viajam a Israel para realizar visitas técnicas em empresas e instituições expoentes em inovação e tecnologia agrícola. Entre os dias seis e nove de novembro, representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e de pelo menos outras seis instituições, visitam empresas e institutos que pesquisam diversas áreas relacionadas à agricultura no país.

Dentre as pesquisas avaliadas, destacam-se as que têm como foco a irrigação e o reaproveitamento de água, temas em que o país é referência em todo o mundo. "Tivemos grandes aprendizados e temos como fazer adaptações à nossa realidade e, principalmente, avaliar os pontos que estamos bem avançados e o que precisamos avançar", comentou o Secretário da Agricultura Domingos Lopes. Depois do dia nove, a comitiva segue para o Egito, para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop27).