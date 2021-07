Compra antecipada evitou parte da alta dos insumos

publicidade

Os produtores rurais que anteciparam a compra de insumos para a próxima safra de verão obtiveram os melhores preços, segundo entidades do setor. Mesmo assim, os custos devem aumentar significativamente para o ciclo 2021/2022. A taxa de câmbio, a pandemia e a alta demanda provocaram o encarecimento dos principais produtos utilizados na lavoura e até a escassez de alguns deles.

Segundo o gerente de insumos da Cotrijal, Diego Wasmuth, os negócios na área de atuação da cooperativa estão adiantados em relação à mesma época de anos anteriores. A própria cooperativa incentivou os produtores associados a adquirirem os itens necessários o quanto antes. Os negócios começaram a ser fechados já no final do ano passado, mas também houve compras significativas em fevereiro e maio. "Como o mercado sinalizava alta, o produtor antecipou bastante as suas compras, o que foi acertado”, explica Wasmuth.

De acordo com o gerente da cooperativa, há falta de produtos como glifosato, glufosinato e 2,4-D no mercado, mas não há sinalização de escassez de fungicidas e inseticidas. No caso da Cotrijal, o planejamento feito no ano passado permitiu que a cooperativa antecipasse compras de um volume maior dos produtos, o que deve minimizar o impacto. Quanto ao glifosato, a avaliação é de que a demanda cresceu com a proibição do paraquate, no ano passado. Segundo Wasmuth, o preço do herbicida aumentou mais de três vezes.

O 1º vice-presidente da Farsul, Elmar Konrad, afirma que as compras antecipadas permitiram que muitos produtores pagassem os preços do ano passado pelos insumos. Já quem não fez isso irá pagar de 30% a 40% mais que em 2020. “Houve um aumento substancial nos agroquímicos e fertilizantes”, observa. Porém o maior fator limitante para este ano, segundo Konrad, é a falta de alguns agroquímicos. Ele observa que produtos utilizados principalmente no controle inicial das ervas são encontrados com dificuldade no mercado. Sobre os preços, o dirigente ressalta que a relação de troca segue favorável, uma vez que a cotação dos grãos também aumentou.