Conab abre chamada pública para a compra de leite em pó

A Conab oficializou, ontem, a chamada pública para aquisição de leite em pó integral dos agricultores familiares da região Sul do Brasil. Ao total, serão adquiridos 2,1 milhões de quilos do produto em embalagens de 1 Kg, sendo 1,8 milhão de kg somente do Rio Grande do Sul. De Santa Catarina, serão adquiridos 200 mil quilos e do Paraná, 100 mil quilos.

Para participar da ação, as cooperativas e/ou associações da agricultura familiar deverão apresentar "Proposta de Venda” de acordo com o cronograma estabelecido, considerando os preços, quantidades, locais de entrega e demais condições especificadas em cada aviso. Além disso, será preciso encaminhar a documentação exigida nos avisos das Chamadas.

Conforme as informações publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, os documentos para habilitação devem ser apresentados até o dia 10 de outubro.

A operação será executada no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para atendimento a demandas de segurança alimentar e nutricional.