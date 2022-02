Conab aponta quebra de 33% na soja

publicidade

O 5º Levantamento da Safra de Grãos 2021/2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apontou quebra de 33,9% na produção gaúcha de soja, referente à diferença entre os 20,78 milhões de toneladas colhidos na safra passada e os 13,73 milhões de toneladas esperados para esta. No 4º Levantamento, em janeiro, a expectativa de produção era de 21,22 milhões de toneladas, 2,1% a mais que na safra 2020/2021.

Detectado no novo levantamento para a soja, o reflexo da estiagem no Rio Grande do Sul já era reconhecido no mês passado para o milho. Depois de uma safra também prejudicada por déficit hídrico, que rendeu 4,39 milhões de toneladas no ciclo 2020/2021, a colheita do grão foi estimada em 3,06 milhões de toneladas em janeiro e agora tem previsão de não passar de 2,98 milhões de toneladas, com recuo de 32% sobre o ciclo anterior.

A Conab também revisou para menos a estimativa das safras dos outros dois cultivos de verão. Para o arroz, a expectativa de queda em relação às 8,27 milhões de toneladas colhidas na safra 2020/2021, se elevou de 2,3% em janeiro para 10,3% em fevereiro. Com isso, o volume final deve ficar em 7,42 milhões de toneladas. O resultado da primeira safra do feijão tende a cair das 57,2 mil toneladas do ciclo anterior para 34,7 mil neste, com uma variação negativa de 39,4%. Somadas as culturas de grãos do Estado, a redução total é de 27,8%, de 33,54 milhões para 24,20 milhões de toneladas.

A quebra nas lavouras de soja na região Sul e em parte do Mato Grosso do Sul deve diminuir a quantidade de soja colhida no Brasil para 125,47 milhões de toneladas, 9% menos que na safra passada. “A influência do fenômeno La Niña interferiu fortemente nas precipitações registradas”, disse o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sergio De Zen.