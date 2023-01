Conab avalia arroz e soja do Rio Grande do Sul

publicidade

Desde a primeira semana de janeiro, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão realizando o mapeamento dos cultivos de soja e arroz no Rio Grande do Sul. O trabalho tem como objetivo localizar as áreas cultivadas, além de coletar informações sobre o progresso da safra dos grãos no estado. O mapeamento é realizado em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e também visa aprimorar as metodologias para o acompanhamento da safra agrícola no país.

Em relação à soja, as equipes vão coletar informações como o registro e a localização geográfica dos cultivos, a identificação das culturas e as fases de sua evolução. As propriedades serão visitadas já foram previamente escolhidas com auxílio do Inpe. A expectativa é que os trabalhos de campo sejam finalizados até o mês de março, contemplando todas as regiões produtoras de soja e de arroz selecionadas no Estado.

