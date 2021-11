Conab comemora acordo com Rússia

publicidade

A promessa obtida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de que os contratos de fornecimento de fertilizantes para o Brasil serão cumpridos pelas empresas da Rússia, tranquiliza a Companhia de Nacional de Abastecimento (Conab) quanto à manutenção da boa produtividade nas próximas safras nacionais. De acordo com o diretor de Política Agrícola e Informações do órgão, Sérgio de Zen, o pacto dos fornecedores é fundamental não apenas para manter a produção, mas também para a segurança alimentar do Brasil e dos países para os quais o agro brasileiro exporta.

A Rússia é responsável por 20% do total de fertilizantes importados pelo Brasil, mas recentemente impôs embargo às exportações de produtos nitrogenados. Para de Zen, mesmo que haja atraso na entrega, o impacto pode ser minimizado. “Esse impacto poderia acontecer não na 2ª safra de milho 2021/22, e sim na safra 2022/23, pois o grão, embora seja plantado com fertilizantes, aproveita muito o resíduo da soja”, comenta.