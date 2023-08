Conab contempla 40% dos projetos gaúchos na primeira fase do PAA

publicidade

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) contemplará 40% das propostas enviadas pelos agricultores gaúchos na primeira etapa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que alcançaram o total de R$ 31 milhões. Para isso, serão aplicados R$ 12 milhões, dos quais R$ 5,5 milhões já chegaram a mais de 8 mil famílias indígenas ainda no mês de julho.

O valor integra os R$ 20,4 milhões destinados à região Sul no país nessa fase do PAA, que, ao total, investirá R$ 250 milhões. A região Nordeste irá receber a maior parte do recurso, com R$ 117,7 milhões, o que representa 46,97% do total. Dentre os estados nordestinos, destacam-se a Bahia, que contará com quase R$ 29 milhões, e o Maranhão, com pouco mais de R$ 20 milhões. A região Norte terá o aporte de aproximadamente R$ 55 milhões, seguida pela Sudeste, com R$ 33,5 milhões, e pela Centro-Oeste, com R$ 23,96 milhões.

As cooperativas e associações que enviaram projetos devem conferir sua classificação na regional da Conab de cada estado.Terão prioridade de venda ao PAA povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores(as), juventude rural, entre outros,com participação de no mínimo 50% de mulheres.

