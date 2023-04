Conab pede que produtor manifeste interesse na compra de milho ofertado a balcao

publicidade

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) solicita que os criadores interessados em acessar o milho vendido pelo Programa de Venda em Balcçao (ProVB) façam registro oficial da própria demanda. O objetivo é dimensionar a necessidade específica de cada localidade. O público-alvo é composto por avicultores, suinocultores, bovinocultores, caprinocultores, ovinocultores, bubalinocultores, coturnicultores e aquicultores, todos não integrados ou integradores e detentores da DAP/Pronaf ou CAF/Pronaf. Também podem participar os criadores que explorem imóvel rural com área equivalente a até 10 módulos fiscais ou cuja renda bruta anual oriunda da atividade atenda ao limite vigente no âmbito do Pronaf. Não é permitida a participação de pessoa jurídica no Programa.

O registro prévio deve ser realizado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, Público do PAA, Cooperativas, Associações e demais Agentes (Sican). O link está disponível no portal da Conab, onde onde também constam orientações para preenchimento (Manual do Sican – Público do Programa de Venda em Balcão).

A área cultivada com milho no Rio Grande do Sul na safra 2022/2023 é de 810.380 hectares, segundo a Emater/RS-Ascar. Cultivadas sob a terceira estiagem seguida e com 80% da colheita finalizada, as lavouras registram perdas superiores a 40%. Segundo levantamento conjuntural da agência divulgado ontem, a produtividade obtida até agora é 39,49% inferior à inicialmente prevista, chegando a 4.440 quilos por hectare.