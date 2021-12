Conselho analisa reestruturação

publicidade

A diretoria e o Conselho Deliberativo do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) reúnem-se nesta quarta-feira para decisões importantes com relação ao futuro da autarquia. Segundo o presidente do Irga, Rodrigo Machado, um dos temas será o plano de reestruturação do instituto, que contempla, entre outros aspectos, o realinhamento salarial dos servidores e a realização de concurso público. Outro tema de discussão será a proposta de criação de um fundo para aplicação do orçamento da autarquia, com repasses da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO) recolhida pelos agricultores. O conselho decidirá também sobre a adesão ao programa de reestruturação de ativos do governo estadual.