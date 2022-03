Consulta pública para concessão de três florestas nacionais vai até o dia 27

publicidade

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) colocou o edital de concessão das Florestas Nacionais (Flonas) de Irati (PR), Três Barras (SC) e Chapecó (SC), o primeiro da região Sul, em consulta pública. Os interessados podem enviar sugestões de alterações do texto a partir do endereço bit.ly/3JiYxPh até o dia 27 de março. Segundo o SFB, o edital em consulta propõe um modelo de concessão pensado para promover a restauração do bioma Mata Atlântica, com substituição de espécies exóticas por nativas