Coohaf reúne 116 propostas de crédito para reconstrução de moradias rurais destruídas pela enchente

A Cooperativa Habitacional da Agricultura Familiar (Coohaf) vai encaminhar 116 propostas à Caixa Econômica Federal para a construção e reforma de moradias rurais destruídas ou danificadas pelas cheias ocorridas no Vale do Taquari. O pacote envolve a construção de 106 casas novas e reformas em outras 10 unidades, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). A subvenção solicitada para as obras na região chega a R$ 8,35 milhões - R$ 7,95 milhões para residências novas e R$ 400 mil para reformas. Os recursos federais atendem sete municípios que tiveram decretado estado de calamidade na região do Vale do Taquari em razão das cheias no mês de setembro.

Conforme o presidente da Coohaf, Juarez Cândido, o governo federal disponibilizou R$ 75 mil a fundo perdido por família do meio rural. Segundo a Coohaf, o valor é suficiente para a compra de uma moradia de 56 metros quadrados. A Coohaf foi responsável, em parceria com sindicatos de trabalhadores rurais, prefeituras e Emater/RS-Ascar, por organizar a documentação dos pedidos que serão enquadrados no PNHR.

“Fechamos as demandas, tivemos as portarias publicadas e agora falta a Caixa Econômica Federal (CEF) abrir o sistema para que sejam cadastradas as propostas referentes à situação de calamidade”, detalha Cândido. A cooperativa ainda vai conversar com o secretário estadual da Habitação, Fabricio Guazzelli Peruchin, para tratar de contrapartida do Estado para a mão de obra.



Os beneficiários

Casas Novas

Muçum - 36 unidades

Colinas - 12 unidades

Roca Sales - 11 unidades

Santa Tereza - 10 unidades

Encantado - 8 unidades

Cruzeiro do Sul - 25 unidades

Bom Retiro do Sul - 4 unidades

Total - 106 unidades

Valor - R$ 7,95 milhões



Reformas

Colinas - 10 unidades

Valor - R$ 400 mil