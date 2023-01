Cooperativa aumenta capacidade de estoque em 19%

publicidade

A cooperativa Cotribá aumentou sua capacidade de armazenamento em 19% e agora tem capacidade total para estocar 12,7 milhões de sacos de grãos, o equivalente a cerca de 760 mil toneladas. O investimento é de R$ 160 milhões, necessário para melhor atender os 8 mil associados da cooperativa. “O Rio Grande do Sul tem uma grande defasagem em termos de armazenagem, então a Cotribá não seria uma exceção”, diz o vice-presidente da Cotribá, Enio Nascimento. “Então nós precisamos fazer mais investimentos, para atender a demanda que existe, isso sem pensar em novas áreas, só dentro da área que a gente está trabalhando hoje”, justifica. Anualmente, a cooperativa recebe cerca de 1,2 milhão de toneladas de grãos, especialmente de soja, trigo, milho, cevada, aveia e canola.

O aumento da capacidade de estoque se deu por meio da compra de quatro unidades de recebimento de grãos, duas em Ibirubá e duas em Sant’Ana do Livramento; e ampliação de três unidades da cooperativa em Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul e Pantano Grande. Nascimento diz que os investimentos trazem otimismo, depois do período de dificuldades trazido pela estiagem em 2022, e que a falta de armazenagem, ainda mais diante dessas dificuldades, seria um “problema bom”. “Os produtores estão cada vez mais aumentando a sua produtividade e, com isso, nos colocando numa situação mais difícil, mas muito boa, de falta de espaço”, considera.

Sobre a estiagem desta safra, Nascimento tem perspectivas diferentes para os cultivos de milho e soja. “Na cultura de milho, por exemplo, o impacto é muito grande, isso porque as lavouras de sequeiro de milho a maioria teve perda praticamente total, digamos assim, de 90% dentro do Estado, e nas lavouras irrigadas foi mais tranquilo”, relata. Já para a soja, ele considera que é cedo para falar de impactos. “Nós precisamos esperar o que vai acontecer (...), saber se vão vir essas chuvas que estão programadas, que elas representam a última janela de plantio que existe e também uma janela muito importante para a soja que foi plantada dentro das épocas normais”, afirma.

A Cotribá também pretende concluir, no segundo semestre deste ano, a primeira fase de sua nova fábrica de rações em Ibirubá, que vai resultar numa ampliação da capacidade de produção de rações da cooperativa de 100 mil para 300 mil toneladas. O investimento é de 150 milhões.