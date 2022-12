Cooperativa gaúcha exporta frango para Singapura pela primeira vez

publicidade

O Frigorífico de Aves da cooperativa gaúcha Languiru exportou para Singapura pela primeira vez. Localizado em Westfália, o estabelecimento enviou um container com 26,3 toneladas de pés de frango para o país asiático nesta terça-feira, para viagem que deve durar 50 dias. Com investimento de R$ 20 milhões em instalações ao longo de 2022, o abatedouro foi habilitado para o embarque em outubro. De acordo com a cooperativa, este é uma grande conquista num momento em que o setor das carnes enfrenta dificuldades devido aos altos custos de produção, estiagem, guerra, eleições, entre outros fatores.

“A cadeia produtiva das carnes sente as consequências dessa realidade. Trabalhar com planejamento e estratégias é fundamental, especialmente no segmento do agronegócio em que estamos inseridos. Vínhamos projetando que os investimentos realizados nos dariam resultado já no exercício de 2022”, disse o presidente da Cooperativa, Dirceu Bayer, em nota. O Frigorífico de Aves da Languiru abate 120 mil aves por dia e conta com 980 empregados. A integração avícola, com 250 associados, é o segmento de maior participação no faturamento bruto da cooperativa, de 28,6%.

