Cooperativas reivindicam Plano Safra de R$ 273,8 bilhões

A Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) apresentou as propostas do setor para o Plano Safra 2021/2022 nesta quinta-feira, como parte do lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo. A entidade sugere que o montante de recursos destinados à agropecuária seja de R$ 273,8 bilhões, sendo R$ 209 bilhões para custeio e comercialização e R$ 64,8 bilhões para investimento. Entre os principais pleitos da OCB está a consolidação de uma verba de R$ 41 bilhões para o Pronaf – para custeio e investimento da agricultura familiar – com juros de 1,75% a 3% ao ano.

O total de recursos supera os do plano atual, que termina em junho e previu R$ 236,3 bilhões, dos quais R$ 179,3 bi para custeio e R$ 56,9 bilhões para financiamento. No caso do Pronaf, o valor pretendido fica R$ 8 bilhões acima do indicado no ciclo 2020/2021, de R$ 33 bilhões.

O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro), Paulo Pires, se disse confiante na sensibilidade da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que assistiu a apresentação on-line, para garantir no Plano Safra recursos para o pequeno agricultor.

Pires acredita que o financiamento governamental deve ser menor para o grande produtor, mas mantido para o pequeno, pelo seu caráter social. Sobre os cortes no orçamento já anunciados na subvenção agrícola, o dirigente disse que ainda é preciso aguardar. “Mas até agora estamos confiando no empenho da ministra pelo setor”, destacou.