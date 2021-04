Copaaergs emite orientações para produtor enfrentar o frio

publicidade

O final de abril e os meses de maio e junho devem ser mais frios e menos chuvosos neste ano do que nos anos anteriores no Rio Grande do Sul. Há risco, inclusive, de nevoeiros e geadas. A previsão foi divulgada nesta semana pelo Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul (Copaaergs).

“O prognóstico ocorre devido às incursões de massas de ar frio mais intensas e frequentes sobre o Estado”, esclarece a coordenadora do Copaaergs, Loana Cardoso. O boletim do Conselho também traz orientações técnicas agrícolas para que o produtor evite perdas significativas na sua propriedade. No caso das culturas de verão, que estão em final de ciclo, a principal recomendação é colher e armazenar o grão tão logo este atinja a maturação.

No caso do arroz e da fruticultura de clima temperado, o documento sugere que o agricultor fique atento à captação e armazenamento de água para a próxima safra (2021/2022). Em relação às culturas de inverno e às pastagens, os técnicos orientam que a semeadura deve ser feita quando as condições de umidade do solo estiverem adequadas, seguindo o zoneamento agrícola de risco climático.

Para os silvicultores, o conselho é evitar a adubação mineral ou orgânica com elevadas concentrações de nitrogênio. Já para os produtores de hortaliças, a dica garantir as condições térmicas das estufas para evitar perdas pelo frio. O uso de irrigação por aspersão, se necessário, pode ser uma solução. E quanto aos piscicultores, o lembrete é que mantenham os peixes bem nutridos para que possam enfrentar o início do frio.

O boletim do Copaaergs é elaborado a cada três meses por especialistas em agrometeorologia de 14 entidades públicas estaduais e federais ligadas à agricultura ou ao clima.

*Sob supervisão de Elder Ogliari