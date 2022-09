Correio do Povo premia destaques da Expointer

publicidade

Para encerrar a 45ª Expointer, como acontece a 31 edições, o Correio do Povo fez nesta noite, na Casa Vetro, zona norte de Porto Alegre, a entrega do Prêmio Destaques Correio do Povo aos criadores e expositores que apresentaram seus animais na exposição, que neste ano teve cerca de 5,3 mil exemplares inscritos. O assunto principal do evento não podia deixar de ser o aumento significativo no faturamento da feira, a qual atingiu a cifra de R$ 7,1 bilhões, 160% a mais que em 2019, última Expointer antes da pandemia.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, avalia que, mesmo com a previsão bastante otimista de quase dobrar o faturamento de 2019, "nem em seus melhores sonhos" imaginou que o resultado chegasse a R$ 7,1 bilhões. Lopes reiterou que o Rio Grande do Sul é um polo produtivo e sustentável que se mostra ao mundo pela Expointer e que o resultado surpreendente demonstra a união das secretarias estaduais e das entidades organizadoras para difundir informações sobre o que faz e o que representa.

Prestigiando a premiação, o governador Ranolfo Vieira Júnior também se declarou surpreso com a magnitude do resultado. Segundo ele, é possível aceitar o desafio de repetir no ano que vem uma feira em patamares semelhantes. "Isto porque a Expointer terminou hoje e nesta segunda-feira a secretaria de Agricultura começou a preparar a de 2023", disse.

Um dos pontos mais debatidos durante os nove dias de feira, foi a sustentabilidade. Neste aspecto, a secretária de Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, avalia que o ganho da feira transcende o econômico. "Para nós a feira mostrou o olhar do agro sobre o meio ambiente e isso é muito importante", ponderou.

O veterinário José Arthur Martins, ex-subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil e consultor técnico do Correio do Povo para a escolha dos agraciados, esclareceu que o critério é homenagear a evolução dos criatórios no que diz respeito a sua qualidade genética. "É um critério complexo que não contempla alguém que compre um animal de elite e venha na feira expor", ressalta.

Neste ano Correio premiou as categorias pássaro, coelhos, caprinos, ovinos de lã, ovinos de carne, ovinos de pele e leite, bovinos de corte, bovinos de corte raça sintética, bovinos leiteiros, bovinos mistos,zebuínos, bubalinos e equinos.

Foram premiados:

Pássaros (Canários)Poty Emílio Ribeiro Silva

Coelhos: Luiz Buttenbender

Caprinos (Boer): Airton Fabrício

Ovinos Lã (Corriedale Naturalmente Colorido): Joaquim Soares Neto

Ovinos Carne (Texel): Ribemar Empreendimentos Agropecuária

Ovinos Pele e Leite (Crioula): Gilson Rudinei Pires Moreira

Bovinos de Corte (Charolês): Augusto Marques de Souza e Filhos.

Bovinos de Corte Raças Sintéticas (Braford): Antônio Guerra Soares

Bovinos Leiteiros (Gir): José Aldemir Ribeiro do Amaral

Bovinos Mistos (Simental Fleckvieh): Dirceu Antônio Borges de Assis e Filhos

Zebuínos (Guzerá): Agropecuária CJR Holding

Bubalinos ( Mediterrâneos): Delfino Beck Barbosa

Pôneis: João Inácio M. Coelho

Equinos (Crioulos): Mariana Franco Telechea e Filhos