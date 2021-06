Cresce número de sanções aplicadas por auditores federais agropecuários no RS

publicidade

Os auditores federais agropecuários aplicaram 436 sanções em empresas gaúchas de janeiro de 2020 e abril de 2021, 9% do total do país. O número representa 81% das 536 autuações do biênio 2018/2019 completo. As infrações mais comuns ocorreram com produtos de origem animal (57%) e vegetal (22%). Os principais problemas foram produtos em desacordo com seu respectivo padrão oficial (38%) e a falta de observância das boas práticas de fabricação (32%). A categoria comemora seu dia amanhã.