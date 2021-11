Custos: produtores cobram medidas

publicidade

Uma reunião em Brasília deverá discutir nos próximos dias o aumento nos custos de produção no campo com entidades que não compareceram à audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, realizada nesta segunda-feira (22), na sede da Fetag/RS, em Porto Alegre. A presença da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), que foi convidada mas não compareceu ao encontro de ontem, é aguardada. O deputado federal Heitor Schuch, que propôs a audiência pública, levantou a possibilidade de solicitar à Petrobrás que reabra as fábricas de adubo e ureia para uma menor dependência da importação. O deputado estadual Elton Weber defendeu a criação de uma CPI a respeito dos insumos, que englobasse não só os fertilizantes, mas também os demais insumos.

*Sob supervisão de Danton Júnior