Deputado pede prorrogação

publicidade

O deputado Heitor Schuch (PSB/RS), presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, encaminhou ao Ministério da Agricultura um pedido de revisão do zoneamento agrícola da soja no Rio Grande do Sul por conta da estiagem. A explicação do deputado é que, aguardando a volta das chuvas, muitos agricultores vão plantar em datas posteriores ao encerramento do zoneamento atual, o que pode impedi-los de utilizar o Proagro, seguro agrícola direcionado aos beneficiários do Pronaf.

“Os prognósticos indicam chuvas apenas na segunda quinzena de janeiro, em razão do enfraquecimento do La Niña, quando o plantio poderá então ser realizado e, se mesmo assim a estiagem voltar, poderão acessar o seguro no caso de o Proagro ser estendido”, explica Schuch.