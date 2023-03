Deputados estaduais levam pleitos do setor primário gaúcho ao Ministério da Agricultura

publicidade

A Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa do Estado que acompanha os impactos gerados pela estiagem apresentou ao Ministério da Agricultura (Mapa), ontem, as reivindicações dos agricultores gaúchos e as medidas emergenciais necessárias para o enfrentamento da situação no Rio Grande do Sul. O grupo, coordenado pelo deputado Zé Nunes (PT), foi recebido pelo secretário-executivo do Mapa, Irajá Lacerda.

A comissão reiterou o pleito de ampliação dos R$ 430 milhões anunciados pelo governo federal em 23 de fevereiro, quando comitiva interministerial visitou um assentamento em Hulha Negra, um dos municípios mais afetados pela escassez hídrica no Estado. O pedido estendeu-se ao abate nas prestações dos financiamentos da safra 2022/2023 e à necessidade de ações estruturantes para resolver a recorrente questão da estiagem. “A gente não pode só lembrar da estiagem quando, de fato, as chuvas não vêm. Isso tem que ser uma política de Estado”, afirmou Nunes.

Além das reivindicações, coletadas durante oitivas realizadas pelos parlamentares na semana passada com entidades e lideranças setoriais, a comissão solicitou ampliação da verba direcionada ao seguro rural. Dadas as recorrentes secas no Estado e a consequente elevação no custo do produto financeiro ao produtor, o grupo sugeriu a adoção de uma política permanente para torná-lo viável ao campo novamente. Segundo Nunes, o custo seria dividido entre o governo federal, o estadual e os produtores rurais.

A necessidade de incentivar a produção e a preservação de água de forma paralela à reservação de água e irrigação, com destaque à agricultura e pecuária familiar, também integrou as pautas apresentadas. Da mesma forma, o grupo pediu estreitamento da relação entre a Embrapa e o setor produtivo do Estado de modo a tornar a agropecuária gaúcha mais sustentável e resiliente. Segundo Nunes, o Mapa deverá encaminhar todas as pautas para análise.

*Com supervisão de Nereida Vergara