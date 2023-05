Dia de Negócios movimenta ExpoRural, em Santa Rosa

publicidade

O município de Santa Rosa realizou, nesta terça-feira, mais uma edição do Dia de Negócios promovido pela Fenasoja. Realizado na área da ExpoRural, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, o evento aproximou produtores de novidades tecnológicas relativas a drones, semeadoras, tratores, implementos agrícolas e cultivares.

Segundo o coordenador do Dia de Negócios, Roberto Racho, a intenção foi promover uma integração entre agricultores e expositores. “Também aproveitamos a ocasião para divulgar o novo desenho da ExpoRural e realizar uma integração entre a direção da Fenasoja e os expositores. Muitos também foram em busca de informações sobre as culturas de inverno, como sorgo, trigo, girassol e canola”, afirmou.

A Fenasoja 2024 ocorre de 17 a 26 de maio com o tema "Nosso Ouro vem do Campo" - 100 anos da Soja no Brasil. “A edição traz a importância da soja no Brasil e no mundo”, disse a presidente da Comissão de Marketing e Divulgação da feira, Caroline Koslowski.