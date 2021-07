Direção do Irga e sindicato dos servidores discutem a reestruturação da autarquia

publicidade

O presidente em exercício do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Eduardo Fortes Milani, e a direção do Sindicato dos Servidores (Sindsirga) trataram da reestruturação da autarquia, nesta quinta-feira. O plano prevê o repasse de 100% da Taxa CDO para o Irga, concurso, reposição de perdas salariais e um prêmio de produtividade. O Sindsirga pede também incorporação de gratificações aos vencimentos dos servidores.