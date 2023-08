Emater prorroga até dia 22 inscrições para processo seletivo que oferece 98 vagas no Estado

publicidade

A Emater/RS-Ascar prorrogou até a próxima terça-feira (22) as inscrições ao processo seletivo externo que oferece 98 vagas, contemplando 40 cargos em diferentes funções da assistência técnica e extensão rural (Ater). Técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, médicos veterinários e assistente social são algumas das vagas disponíveis e que deverão ser exercidas em todas as regiões do Estado. As inscrições custam entre R$ 85 e R$ 195. O Edital 01/2023 pode ser conferido no site da Instituição e da Legalle Concursos.

O concurso garante cadastro reserva e tem vigência de um ano, prorrogável por mais um ano. Como benefícios, a Emater/RS-Ascar oferece vale alimentação, incentivo à capacitação e auxílio creche, sendo facultativa a participação do empregado em fundo de saúde e em plano de previdência privada. Para os cargos de extensionista rural de níveis Médio e Superior, há gratificação técnica no percentual de 20% sobre o salário básico.

A Emater/RS-Ascar executa as políticas de Ater no RS há mais de 68 anos e é reconhecida no atendimento a públicos diversos como agricultores e pecuaristas familiares, pescadores artesanais e comunidades tradicionais quilombolas e indígenas.

Veja Também