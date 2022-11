Embarques de outubro caem 6%

publicidade

Com uma receita de 1,4 bilhão de dólares, as exportações do agronegócio gaúcho em outubro representaram 72% do total comercializado pelo Rio Grande do Sul no período. O valor é 6% inferior ao das vendas externas de outubro de 2021, de acordo com o relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do RS, elaborado pela Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Estado (Farsul). Em volume, o setor enviou para o exterior 1,8 milhão de toneladas, o que corresponde a 89% dos embarques feitos po Estado, frente a 2,3 milhões de toneladas em outubro do ano passado.

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, as exportações do agronegócio totalizaram 12,8 bilhões de dólares, uma queda de 1% em relação ao valor dos embarques no mesmo período de 2021. Em volume, o Estado embarcou no mês passado 17,9 milhões de toneladas, uma redução de 19% na mesma base de comparação. O desempenho negativo deve-se ao impacto da estiagem na última safra de verão, destacou o analista de Relações Internacionais da Farsul, Renan Hein dos Santos.