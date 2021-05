Embrapa e IBPecan firmam parceria técnica para desenvolvimento da noz-pecã

publicidade

A Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, e o Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan) assinaram nesta quinta-feira um acordo de cooperação técnica chamado “Pecan 2030”, durante a abertura do sexto Seminário da Cultura da Noz-pecã.

O objetivo da parceria é promover o crescimento sustentável da cadeia produtiva a partir da captação de recursos, desenvolvimento e transferência de tecnologias e elaboração de estratégias com base nas metas do setor para 2030. Também estão previstas atividades para definição do padrão qualitativo de mudas e de nozes e proposição de normas técnicas para a Produção Integrada da Nogueira-pecã, de maneira a viabilizar a rastreabilidade e a certificação, que ajudarão a acessar novos mercados.

Nos próximos 10 anos, a expectativa é avançar dos 9,6 mil hectares plantados hoje para 25 mil a 30 mil hectares.

*Sob supervisão de Elder Ogliari