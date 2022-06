Embrapa Pecuária Sul seleciona bolsistas para período 2022/2023

publicidade

Com oportunidades de cadastro reserva para o Rio Grande do Sul, a Embrapa Pecuária Sul está com inscrições abertas para a seleção de novos bolsistas de Iniciação Científica (IC) e de Iniciação Tecnológica e Inovação (ITI) no período 2022/2023. Os interessados podem se candidatar pelo site da instituição até o dia 13 de junho, com previsão de os resultados serm divulgados a partir de 6 de julho.

Podem concorrer estudantes regularmente matriculados em curso de graduação oferecido por instituição de ensino superior pública, comunitária ou privada sem fins lucrativos, próxima ao local de execução da bolsa. As vagas oferecidas abrangem diferentes áreas do conhecimento, como agronomia, medicina veterinária, zootecnia, ciências biológicas, nutrição, engenharia de alimentos, engenharia da computação, entre outros.

O edital conta com vagas para Bagé (RS), Pelotas (RS), Lages (SC), Juiz de Fora (MG) e Sete Lagoas (MG). As bolsas são vinculadas aos Programas de Bolsas Institucionais da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).