Emitido alerta contra morcegos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) emitiu nesta semana o segundo alerta sanitário do ano para o aumento de focos de raiva herbívora no Rio Grande do Sul – o primeiro foi divulgado em 24 de junho. O motivo é que a doença atingiu novos municípios, vizinhos aos afetados anteriormente. De janeiro a setembro, foram encontrados 32 focos de raiva em 25 municípios gaúchos. Foram incluídos nesta alerta Arroio dos Ratos, Caraá, São Jerônimo, Osório e São Gabriel.

O chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DSA) da Seapdr, Fernando Groff, explica que os “focos” relatados correspondem geralmente a um ou dois animais afetados. “Não há como comparar com a aftosa (em bovinos) ou covid (em humanos). É uma doença de baixa transmissão”, ressalva. Apesar disso, a situação é preocupando porque não há cura ou tratamento para a doença, o que faz com que a mortalidade dos animais – sobretudo bovinos – seja de 100%. Além disso, existe a possibilidade de contaminação de pessoas que lidam diretamente com animais infectados. “O alerta é para que se faça a vacinação e a notificação”, ressalta Groff.

O chefe do DSA destaca que qualquer suspeita de ataque de morcegos hematófagos aos animais deve ser notificada às inspetorias veterinárias. Isso possibilita uma ação mais efetiva da Secretaria para localizar e fazer um controle da população nas colônias de morcegos.

*Sob supervisão de Elder Ogliari