Empresa gaúcha de azeite é a mais premiada do Brasil

A Prosperato, produtora de olivas e fabricante de azeites, comemora o recorde de 40 prêmios com seus produtos somente este ano. Os destaques conferem à empresa gaúcha a posição de mais premiada no segmento no Brasil, conforme o EVOO World Ranking.

Segundo Rafael Marchetti, responsável pela Prosperato, o reconhecimento coroa o trabalho que completa uma década em 2023. “Nossos azeites competem em qualidade e sabor com os melhores do mundo”, comemora.

Os olivais da Prosperato ocupam 220 hectares, distribuídos na região da Campanha, em Caçapava do Sul e São Sepé, e na região da Costa Doce, em Barra do Ribeiro e Sentinela do Sul.

Confira as premiações recebidas pela Prosperato neste ano, conforme divulgou a empresa:

1 - Koroneiki - Melhor do Brasil - Athena IOOC

2 - Koroneiki - Gold Medal - Athena IOOC

3 - Blend - Gold Medal - Athena IOOC

4 - Manjericão - Gold Medal - Athena IOOC

5 - Pimenta - Gold Medal - Athena IOOC

6 - Alho - Gold Medal - Athena IOOC

7 - Limão - Silver Medal - Athena IOOC

8 - Blend - Gold Medal - NY IOOC

9 - Koroneiki - Gold Medal - NY IOOC

10 - Picual - Gold Medal - NY IOOC

11 - Frantoio - Gold Medal - NY IOOC

12 - Pimenta - Best in Class - EVO IOOC

13 - Pimenta - Gold Medal - EVO IOOC

14 - Manjericão - Gold Medal - EVO IOOC

15 - Limão - Gold Medal - EVO IOOC

16 - Alho - Gold Medal - EVO IOOC

17 - Koroneiki - Gold Medal - EVO IOOC

18 - Frantoio - Gold Medal - EVO IOOC

19 - Coratina - Gold Medal - EVO IOOC

20 - Picual - Gold Medal - EVO IOOC

21 - Blend - Silver Medal - EVO IOOC

22 - Koroneiki - Gold Medal - Olive Japan

23 - Blend - Gold Medal - Olive Japan

24 - Koroneiki - Platinum - London IOOC

25 - Blend - Silver - London IOOC

26 - Picual - TOP 10 - Terraolivo IOOC

27 - Picual - Grand Prestige Gold - Terraolivo IOOC

28 - Blend - Grand Prestige Gold - Terraolivo IOOC

29 - Koroneiki - Grand Prestige Gold - Terraolivo IOOC

30 - Picual - Melhor azeite do Brasil - Olivinus

31 - Picual - TOP20 - Olivinus

32 - Picual - Gran Prestigio Oro - Olivinus

33 - Picual - Seleccionado por los Niños - Olivinus

34 - Blend - Gran Prestigio Oro - Olivinus

35 - Koroneiki - Gran Prestigio Oro - Olivinus

36 - Frantoio - Gran Prestigio Oro - Olivinus

37 - Coratina - Prestigio Oro - Olivinus

38 - Prosperato - Selecionado para o guia 2023 - Flos Olei

39 - Prosperato - The Emerging Farm of the Year - Flos Olei

40 - Picual - 1º Lugar - Liwa Olio Nuovo Days